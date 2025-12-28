Horóscopo de hoy para Tauro del 28 diciembre de 2025

Es posible que experimentes molestias difíciles de explicar, en su mayoría de origen emocional y ligadas a asuntos del pasado aún no resueltos. Por más tentadoras que sean las propuestas que aparezcan, necesitas momentos de soledad para reencontrarte contigo y cerrar temas pendientes.

Horóscopo de amor para Tauro Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Tauro Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.