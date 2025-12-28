Horóscopo de hoy para Virgo del 28 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy podrían aparecer demoras en herencias, sucesiones, seguros o bienes compartidos. También podrías sentir cierta inhibición en la intimidad. Recuerda que muchas veces eres tú propia barrera: mirarte desde adentro te permitirá saltarla y recuperar la potencia propia de tu energía personal.
