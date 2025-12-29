Horóscopo de hoy para Acuario del 29 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Anda con buena vibra, porque llegan personas que aportan chispa a tu domingo. Se fortalece un vínculo fraternal con alguien que te contagia alegría. Entre chistes y ocurrencias, vas a reír como hace tiempo no lo hacías. Te espera una jornada liviana y cargada de camaradería.
