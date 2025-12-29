Horóscopo de hoy para Acuario del 29 diciembre de 2025

Anda con buena vibra, porque llegan personas que aportan chispa a tu domingo. Se fortalece un vínculo fraternal con alguien que te contagia alegría. Entre chistes y ocurrencias, vas a reír como hace tiempo no lo hacías. Te espera una jornada liviana y cargada de camaradería.

Horóscopo de amor para Acuario Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Acuario Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.