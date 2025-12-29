Horóscopo de hoy para Aries del 29 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 29 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en tu signo te impulsa a avanzar con decisión y a aventurarte con vivencias que te estimulan. Conectar con personas de otros orígenes abrirá puertas que expandirán tu mirada. Cada encuentro enciende tu curiosidad y suma nuevas dimensiones a tu recorrido personal.
