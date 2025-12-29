Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy te dan ganas de quedarte en casa y recorrer tus memorias. Al mirar atrás, reconoces que tu familia fue un sostén decisivo en cada caída y en cada regreso a la marcha. Ese repaso te recuerda que siempre hay alguien dispuesto a alentarte y acompañarte.
