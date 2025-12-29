Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La prioridad del día será tu bienestar físico. Si quieres activar tu energía, puedes sumarte a un gimnasio o trabajar con un entrenador. Y si cuentas con un extra, una bicicleta fija podría ser una inversión útil. Ponte en movimiento y disfruta el impacto que genera en tu salud.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending