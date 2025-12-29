Horóscopo de hoy para Géminis del 29 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El día favorece ampliar tu círculo y dar chispa a tu vida social. Te encontrarás con personas ingeniosas que despiertan curiosidad y renuevan tu ánimo. En cada conversación sientes cómo tu impulso se fortalece y aparece la oportunidad de reinventarte como líder de tu comunidad.
