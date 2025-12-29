Horóscopo de hoy para Leo del 29 diciembre de 2025

Hoy percibes señales que dialogan con tu instinto y te muestran caminos prometedores. Las experiencias del día amplían tu mirada y te ayudan a orientar a quienes se acercan por claridad. Si tienes hijos, su energía ilumina tu ánimo y también marca momentos especialmente inspiradores.

Horóscopo de amor para Leo No pierdas la oportunidad para hace mejoras en las relaciones existentes, para que se vuelvan más placenteras y duraderas. Si eres soltero, es posible que una relación cercana de toda la vida resulte para tomar el riesgo de hacer cambios en tus circunstancias, ayudándote a encontrar una pareja y dejando de estar solo.

Horóscopo de dinero para Leo Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.