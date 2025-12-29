Horóscopo de hoy para Leo del 29 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy percibes señales que dialogan con tu instinto y te muestran caminos prometedores. Las experiencias del día amplían tu mirada y te ayudan a orientar a quienes se acercan por claridad. Si tienes hijos, su energía ilumina tu ánimo y también marca momentos especialmente inspiradores.
