Horóscopo de hoy para Libra del 29 diciembre de 2025

Hoy vas a notar que la espontaneidad y un toque de picardía mantienen viva la llama de la pasión. Si estás en pareja, enamora con palabras que insinúan y encienden. Si estás soltero, podrías cruzarte con alguien atractivo en redes o apps. Aprovecha esa chispa cuando aparezca.

Horóscopo de amor para Libra Encuentras difícil decir que no a los pedidos y demandas de los demás. Pareces más que deseoso de hacer compromisos que normalmente no tolerarías o considerarías. Es importante que seas más selectivo sobre con quien pasas el tiempo. Evita a los individuos que siempre están tratando de sacar ventaja de tu buena naturaleza.

Horóscopo de dinero para Libra Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.