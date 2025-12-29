Horóscopo de hoy para Libra del 29 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy vas a notar que la espontaneidad y un toque de picardía mantienen viva la llama de la pasión. Si estás en pareja, enamora con palabras que insinúan y encienden. Si estás soltero, podrías cruzarte con alguien atractivo en redes o apps. Aprovecha esa chispa cuando aparezca.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending