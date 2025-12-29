Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En el amor, tu suerte nace de animarte a jugar con autenticidad. Cuando muestras tu costado más divertido, la vida se convierte en una celebración. Descubres que la clave está en apostar: entregarte, decir lo que piensas y permitir que la pasión haga lo suyo.
