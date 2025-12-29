Horóscopo de hoy para Tauro del 29 diciembre de 2025

Hoy tu percepción se afina y te permite captar señales que antes pasaban inadvertidas. Surge una orientación que revela lo que se mueve detrás del telón. Tu energía espiritual se potencia y encuentras recursos para atravesar desafíos, soltar y favorecer tu propia sanación.

Horóscopo de amor para Tauro Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Tauro Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.