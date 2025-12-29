Horóscopo de hoy para Virgo del 29 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Sabes que la vida exige empuje para avanzar y atravesar crisis, pero hoy no estarás solo. Un familiar puede darte una mano, ya sea en asuntos de negocios o con información clave. Si gestionas herencias o bienes raíces, el panorama se muestra favorable y con posibilidades de prosperar.
