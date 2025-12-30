window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 30 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 30 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu ambición por mejorar tus ingresos se incrementará y hasta podría filtrarse en tus momentos de descanso. Considera convertir un hobby en una fuente de recursos: unir placer y rentabilidad puede abrir un camino más feliz, creativo y alineado con tus talentos.

Horóscopo de amor para Capricornio

Sintiéndote confiado y contento, tienes un efecto estimulante en las personas que conoces y eres visto como una persona con quien es interesante hablar. Si eres soltero usa tu acercamiento relajado, coquetea y toma ventaja de una nueva amistad prometedora que tiene el potencial de desarrollarse en algo más romántico en el futuro.

Horóscopo de dinero para Capricornio

En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Estas de humor para hacer cosas eróticas y excitantes. ¡Que insaciable te sientes! Hacer el amor nunca debe de fingirse o ser monótono. Si ambos en la pareja se tienen confianza y se conocen el uno al otro físicamente, son capaces de tratar nuevas formas o de sobrepasar los límites anteriores. Y si haces que tu pareja este consciente de tus deseos, los resultados serán aún más especiales.

