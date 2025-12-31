Horóscopo de hoy para Acuario del 31 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 31 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Esta lunación invita al recogimiento y a disfrutar de la intimidad del hogar. Esta etapa podría incluir la creación de un nuevo espacio familiar o la llegada de un integrante, ya sea bebé o mascota. El clima favorece la estabilidad, la contención y la cercanía afectiva.
