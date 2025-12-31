Horóscopo de hoy para Escorpio del 31 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 31 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna transitando tu signo opuesto, se abre un clima propicio para cultivar vínculos amorosos. Si estás en pareja, la conexión se asienta y gana solidez. Si estás soltero, podría aparecer alguien con quien iniciar una historia cargada de deseo y una atracción que se mantiene en el tiempo.
