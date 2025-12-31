window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 31 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 31 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Serás reconocido por tu trabajo y dedicación, y eso realzará tu imagen pública. Saber que tu esfuerzo es valorado nutrirá una sensación sana de orgullo por lo que ya alcanzaste. Recuerda que la constancia sigue siendo tu mejor carta de triunfo: lo que hoy construyes consolida tu posición.

Horóscopo de amor para Leo

Tu vida romántica es turbulenta y llena de malos entendidos. Se cuidadoso al dar opiniones, no todo el mundo aprecia tu acercamiento directo. Ellos pueden malentender tus comentarios creyendo que son arrogantes y egoístas. Mantenerte calmado y objetivo cuando hagas reclamos y trates de culpar a alguien.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

