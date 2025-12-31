Horóscopo de hoy para Sagitario del 31 diciembre de 2025

Esta Luna trae una energía floreciente que eleva tu ánimo y vuelve más agradables tus tareas diarias. La productividad se sostiene sola. Si estás buscando en qué emplear tu tiempo, podrías descubrir un oficio que te guste y, además, te permita generar nuevos ingresos.

Horóscopo de amor para Sagitario En tu vida romántica puedes expresar abiertamente tus intenciones. Usas cualquier oportunidad para simplificar tu situación teniendo pláticas constructivas con tu pareja. Si eres soltero, necesitas decidir cuáles son tus ambiciones y hacer decisiones que te den cierta claridad sobre posibles relaciones futuras.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.