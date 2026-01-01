Engaño en las etiquetas: la trampa de los azúcares ocultos en productos “saludables”

Los consumidores a menudo eligen productos que consideran saludables, como granola y yogur bajo en grasa, sin saber que pueden contener cantidades ocultas de azúcares añadidos. Nicole Avena, experta en neurociencia, mencionó que las marcas suelen distraer a los compradores de estos peligros.

El consumo excesivo de azúcar está vinculado a enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardíacos.

Según la Asociación Americana del Corazón, el estadounidense promedio ingiere 17 cucharaditas de azúcar añadido diariamente. Gran parte de esta cantidad proviene de fuentes inesperadas en la dieta.

Ocultamiento de azúcares añadidos

La revisión de etiquetas nutricionales es crucial. Desde 2021, se requiere que las empresas indiquen la cantidad de azúcares añadidos de forma separada. Sin embargo, Avena destaca que muchas empresas han encontrado formas de evadir las regulaciones al usar edulcorantes alternativos, recoge ABC News.

Asimismo, expertos como Collin Popp aconsejan que el consumo de azúcares añadidos no supere el 10% de la ingesta diaria total de calorías. La recomendación podría ser aún más restrictiva para personas con condiciones como diabetes.

Educación del consumidor

Popp enfatiza la importancia de estar consciente de lo que se consume, incluso en productos etiquetados como “orgánicos”. Un análisis detallado de las etiquetas ayuda a identificar azúcares ocultos en alimentos comunes que se perciben como saludables.

Aunque los edulcorantes artificiales ofrecen una opción baja en calorías, Avena sugiere que pueden incitar al consumo excesivo de alimentos. La clave radica en reducir la dependencia del dulzor en general.

La conclusión es clara: los consumidores deben tomar las riendas de su consumo de azúcar. No es recomendable dejar que las empresas determinen la cantidad de azúcar en la dieta personal.

Alternativas para reducir los azúcares añadidos

Existen varias alternativas saludables para reducir el consumo de azúcares añadidos, como optar por frutas frescas y bebidas sin endulzar. Estas estrategias ayudan a mantener el sabor dulce natural mientras mejoran la nutrición general.

Sustitutos naturales. Frutas como fresas, arándanos o plátanos para endulzar cereales, yogur o avena en lugar de azúcar refinada. Agrega rodajas de mango o durazno a yogur griego sin azúcar, o puré de manzana en horneados.

Cambios en bebidas. Reemplaza refrescos y jugos procesados por agua con rodajas de limón, lima o frutos rojos para sabor natural. Elige té o café sin azúcar, o jugos 100% naturales de frutas y verduras.

Hábitos alimenticios. Prepara comidas caseras y lee etiquetas para evitar azúcares ocultos en salsas o snacks. Come más frutas, verduras, proteínas magras como huevos o nueces, y alimentos integrales como frijoles o hummus como aperitivos.

Endulzantes alternativos. Prueba opciones naturales como miel en moderación, azúcar de dátil o extractos de estevia y fruta del monje, que aportan dulzor con menos calorías.

