Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 1 enero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 1 de enero de 2026.

03/21 – 04/19

En este último día del año llegará alguien que abrirá conversaciones intensas contigo. Su manera de compartir vivencias y confidencias despertará tu curiosidad. Sentirás que tus vínculos se vuelven más vivos y que estás dispuesto a debatir ideas que renuevan tus ideales personales.

04/20 – 05/20

En este 31, surge la posibilidad de mejorar ingresos y tomar decisiones más estratégicas. Tu habilidad financiera que se afina. Te vuelves más hábil para negociar oportunidades que favorecen tu progreso. Una figura influyente, que actúa con discreción, despierta tu ambición y te inspira.

05/21 – 06/20

Despides el año con la Luna en tu signo así que las palabras fluyen y tus ideas ganan intensidad. Sientes el impulso de defender convicciones que venían creciendo en silencio. Podrías organizar un viaje o una experiencia en otro país que dé un nuevo sentido a tu camino personal.

06/21 – 07/20

En este fin de año un regalo o un beneficio inesperado podría moverte profundamente. El día te invita a escuchar tus sueños, atender mensajes del inconsciente y buscar en las ciencias ocultas. Al revisar viejas memorias, podrás despedirte de cargas que ya no deseas llevar contigo.

07/21 – 08/21

Al despedir el 2025, notas que tu vida social se transforma con vínculos más profundos que te acercan a verdades. Las charlas vacías pierden interés y buscas amistades con otro atractivo. En una reunión podrías cruzarte con alguien cuya presencia marcará un antes y un después.

08/22 – 09/22

Siéntete orgulloso porque despides el año sabiendo que tu dedicación en el trabajo te ha vuelto indispensable. Acepta el reconocimiento y ese lugar destacado ganado con constancia. Estás posicionado donde corresponde, notando que cada paso encajó perfectamente para este logro tan merecido.

09/23 – 10/22

En este último día del año surgen oportunidades de viajar o conectar con personas de otros lugares que ampliarán tu horizonte y reavivarán tu mirada sobre el amor y la vida. Te moverás con mayor compromiso y entrega, dispuesto a experiencias que te invitan a crecer y definir nuevos rumbos.

10/23 – 11/22

El fin de año te encuentra inmerso en una operación comercial relevante, vinculada a una herencia o a bienes familiares. Tus alianzas económicas te impulsarán, y podrían revelarse secretos guardados dentro del clan. Estas verdades marcarán una transformación tan intensa como favorable para ti.

11/23 – 12/20

En este 31, el compañerismo toma un brillo especial y la necesidad de compartir se hace intensa. Una conversación en la que te entregarás por completo podría transformar tu visión del amor. Descubres que vincularte con mayor profundidad abre puertas que antes no te animabas a cruzar.

12/21 – 01/19

El último día del año te encuentra listo para realizar inversiones importantes que potencien tu bienestar. También estarás dispuesto a incorporar equipos o herramientas que optimicen tu oficio, creando un ritmo de trabajo más eficiente y un círculo de productividad imparable.

01/20 – 02/18

Al cerrar el 2025, si tienes hijos, sentirás el deseo de dejarles un legado que vaya más allá de lo material. Si eres artista, buscarás que tus obras expresen tu esencia y transmitan un mensaje potente. En el amor, sumarás intensidad y sinceridad, dejando una huella profundamente humana.

02/19 – 03/20

En este último día del 2025, a través de sueños o canalizaciones vívidas, podrían revelarse secretos dentro de tu red afectiva. Percibes ecos de viejas historias, incluso de otras vidas, y comprendes qué necesita sanar tu linaje. Es un momento ideal para abrirte a terapias familiares reparadoras.