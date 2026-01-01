window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 1 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

El último día del año te encuentra listo para realizar inversiones importantes que potencien tu bienestar. También estarás dispuesto a incorporar equipos o herramientas que optimicen tu oficio, creando un ritmo de trabajo más eficiente y un círculo de productividad imparable.

Horóscopo de amor para Capricornio

Pasando por cambios en las relaciones de tu vida, necesitas salir y disfrutar la experiencia con tu amante. Si estas soltero descubre lo divertido que es conocer gente nueva, mostrando interés en ellos como individuos, escuchando lo que tienen que decir. Por lo atento que eres otros te encuentran interesante y extrovertido también.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú y tu pareja saben exactamente que es lo que les gusta y que encuentran excitante y estimulante de cada uno. En lo que al sexo se refiere, ¡Tu pareja sabe exactamente como te gusta! Dile como te gustaría que lo hiciera un poco diferente o sugiere algunos lugares inusuales para esos momentos de hacer el amor. ¡Te sorprenderás lo imaginativos que pueden ser!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending