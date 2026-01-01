window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 1 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 1 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Escorpio

(10/23 – 11/22)

El fin de año te encuentra inmerso en una operación comercial relevante, vinculada a una herencia o a bienes familiares. Tus alianzas económicas te impulsarán, y podrían revelarse secretos guardados dentro del clan. Estas verdades marcarán una transformación tan intensa como favorable para ti.

Horóscopo de amor para Escorpio

Estas reacio a dejar un amor existente Con ese compromiso, eventualmente tendrás la pareja por la que has esperado. Si eres soltero tu actitud amena determina que tan bien te va. Las personas reaccionan positivamente ante ti y notan lo muy sociable que eres. Es fácil para ti conocer e impresionar a los demás.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

