Horóscopo de hoy para Géminis del 1 enero de 2026

Despides el año con la Luna en tu signo así que las palabras fluyen y tus ideas ganan intensidad. Sientes el impulso de defender convicciones que venían creciendo en silencio. Podrías organizar un viaje o una experiencia en otro país que dé un nuevo sentido a tu camino personal.

Horóscopo de amor para Géminis Enfocándote en la forma en que te sientes, tus emociones parecen más accesibles y tienes una necesidad enorme de estar con alguien especial. Una actitud de confianza impresiona a las personas. Si eres soltero, checa tus contactos existentes, o trata y cultiva nuevos. Ponte activo, haz esa llamada personal y arregla una cita.

Horóscopo de dinero para Géminis Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.