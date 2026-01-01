Horóscopo de hoy para Leo del 1 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 1 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Al despedir el 2025, notas que tu vida social se transforma con vínculos más profundos que te acercan a verdades. Las charlas vacías pierden interés y buscas amistades con otro atractivo. En una reunión podrías cruzarte con alguien cuya presencia marcará un antes y un después.
