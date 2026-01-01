window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 1 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 1 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Siéntete orgulloso porque despides el año sabiendo que tu dedicación en el trabajo te ha vuelto indispensable. Acepta el reconocimiento y ese lugar destacado ganado con constancia. Estás posicionado donde corresponde, notando que cada paso encajó perfectamente para este logro tan merecido.

Horóscopo de amor para Virgo

Encuentras sentido y verdadero valor en tu relación, es muy fácil olvidar pequeños problemas personales, estas contento con tu pareja y prefieres concentrarte en los cálidos sentimientos que compartes con ella. Si estas soltero, buscas personas a las que puedas querer y cuidar considerando esto algo esencial en la vida.

Horóscopo de dinero para Virgo

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

