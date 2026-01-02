window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 2 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 2 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

El 2026 te recibe con un destello lúdico que enciende tu creatividad. Te sentirás llamado a explorar el arte, el juego y el entretenimiento, recuperando la chispa traviesa que te libera. Tu flexibilidad será clave para vivir momentos de alegría plena y abrir nuevas fuentes de inspiración.

Horóscopo de amor para Acuario

Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Acuario

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

