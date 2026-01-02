window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 2 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 2 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

El 2026 te recibe con una vibración entusiasta que aligera. Con la Luna en tu signo opuesto, emerge un clima ideal para encuentros, conversaciones vivas y complicidad. Tanto en pareja como con alguien nuevo, la alegría fluida abre un ciclo luminoso para este primer día del año.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu persona amada se siente especialmente atraída hacia ti, eres su foco de atención. Tú les proporcionas una influencia tranquilizadora y te ven como un confidente y un claro comunicador. Si estas soltero, trata de reconectarte con amigos existentes, aquellos que más te importan, olvida cualquier desacuerdo que hayan tenido en el pasado.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

