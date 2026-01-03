Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 3 enero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 3 enero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 3 de enero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Te tocará asumir un rol de árbitro dentro de tu ámbito privado y escuchar con seriedad la verdad de cada miembro de tu familia. Si estás pensando en constituir una vivienda, armar una oficina en tu casa o formalizar una convivencia, haz todas las averiguaciones necesarias.
Tauro
04/20 – 05/20
Hoy llegará a tus manos información muy útil. Las opiniones de personas experimentadas les darán a tus pensamientos un tinte más objetivo. Incluso podrías plantearte seriamente iniciar un curso de capacitación o una formación a mediano plazo para ampliar tu aprendizaje.
Géminis
05/21 – 06/20
Una institución bancaria o un pariente podría ofrecerte apoyo para financiar un negocio o una compra de gran envergadura. Antes de contraer una deuda, haz números y asegúrate de establecer montos y plazos que realmente puedas sostener con tranquilidad.
Cáncer
06/21 – 07/20
La Luna transitará tu signo y exaltará tus cualidades protectoras, afectivas y sensibles. En tu camino aparecerán personas más lógicas que tú, capaces de brindarte una mirada objetiva de la realidad. Escuchar esas otras campanas te ayudará a tomar mejores decisiones.
Leo
07/21 – 08/21
Recuerda que, así como las emociones no procesadas pueden manifestarse en el cuerpo, los hábitos cotidianos saludables también nutren tu universo interior. Es un buen momento para informarte más sobre autoayuda o medicina holística y sumar herramientas que favorezcan tu bienestar.
Virgo
08/22 – 09/22
En tu círculo social, tu palabra será valorada y tus opiniones tendrán peso. Al conversar con tus amigos podrías tocar fibras sensibles, así que será clave observar sus reacciones. Esa interacción te brindará aprendizajes importantes y te permitirá comprender mejor la dinámica del grupo.
Libra
09/23 – 10/22
Hoy atravesarás una fase de éxito en la que sentirás que tu popularidad y tu imagen positiva crecen. Tus familiares te ofrecerán comentarios útiles para sostener ese lugar de reconocimiento que tanto esfuerzo te costó alcanzar. Escucha con atención a quienes te sostienen.
Escorpio
10/23 – 11/22
Este es un momento propicio para tramitar una visa, comprar pasajes o inscribirte en una academia. Estarás rodeado de personas sensatas que te mantendrán bien informado. Escucha aquellas voces que realmente suman a tu dosier de conocimientos y avanza en tu camino.
Sagitario
11/23 – 12/20
Harás movimientos vinculados a inmuebles, una sucesión o un negocio familiar. Mantenerte bien asesorado evitará que las gestiones se vuelvan pesadas y te permitirá avanzar con agilidad. Al elaborar estrategias, combina instinto y sentido común para obtener mayores beneficios.
Capricornio
12/21 – 01/19
Sabes lo valioso que es ser coherente con tus ideas y hablar con fundamentos. Hoy finalmente le dirás lo que piensas a tu pareja o a esa persona que te importa. Tus palabras generarán impacto, pero de un modo constructivo que puede nutrir la relación.
Acuario
01/20 – 02/18
Presta más atención a tus hábitos alimenticios y opta por una dieta con más sopas y jugos de fruta. Si te sientes pesado o el estómago está sensible, volver a recetas tradicionales o darte un alivio corporal te ayudará a recuperar bienestar y ligereza.
Piscis
02/19 – 03/20
Si asistes a fiestas o reuniones, muchas miradas se posarán sobre ti, ya que estarás en el centro de la escena. Es momento de superar la timidez y no ser tan sensible a las opiniones ajenas. La interacción te permitirá ganar confianza y madurar.