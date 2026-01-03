Horóscopo de hoy para Géminis del 3 enero de 2026
Una institución bancaria o un pariente podría ofrecerte apoyo para financiar un negocio o una compra de gran envergadura. Antes de contraer una deuda, haz números y asegúrate de establecer montos y plazos que realmente puedas sostener con tranquilidad.
