Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 4 enero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 4 enero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de enero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
En esta Luna Llena, tu hogar se vuelve un oasis donde encuentras contención y dirección. Asumes un rol central dentro del clan o intensificas un compromiso afectivo que te sostiene. Tu fuerza brota del cariño familiar y de los ancestros que acompañan tu camino, inspirando cada decisión.
Tauro
04/20 – 05/20
Tus palabras despertarán emoción y atraerán a quienes te escuchan. Tus planes necesitan bases firmes, pero no estás solo: una iniciativa personal te impulsa y la presencia de otras personas vuelve el camino más atractivo. Lo que imaginas hoy irá tomando forma con constancia y tiempo.
Géminis
05/21 – 06/20
Esta Luna Llena ilumina tus negocios y abre la puerta a ingresos que llegan como regalos, legados o beneficios familiares. La prosperidad favorece bienes compartidos y cuestiones inmobiliarias. Si te organizas, tu economía crecerá con ritmo firme.
Cáncer
06/21 – 07/20
La Luna Llena impulsa un crecimiento notable, mostrando nuevas capas de ti y activando vínculos intensos y atractivos. Surge un guía interior que te orienta mientras das con generosidad y aceptas lo que mereces. Todo se vuelve evidente: escucha lo que sientes y elige con sabiduría.
Leo
07/21 – 08/21
Esta Luna Llena afina tu intuición y vuelve tus sueños portadores de señales nutricias. Sientes una protección sutil que te cuida por dentro y por fuera. Esta inspiración te ayuda a encontrar sentido en lo cotidiano y a sostener con dedicación la misión tan importante que llevas a cabo.
Virgo
08/22 – 09/22
La Luna Llena realza tu carisma y te abre puertas en lo social. Un proyecto compartido despierta entusiasmo y te permite mostrar tu habilidad para ocupar distintos roles a través del juego. Colaborarás con otros en algo que aporta significado y deja una huella prometedora en tu futuro.
Libra
09/23 – 10/22
La Luna Llena impulsa tu ascenso social y te anima a asumir nuevas responsabilidades con entusiasmo. Brillarás por tu capacidad organizativa y será ideal reunir a la familia para trazar metas de crecimiento. Tu esfuerzo se orienta al bienestar de cada miembro del clan y a sostener su avance.
Escorpio
10/23 – 11/22
Esta Luna Llena atrae a quienes buscan tu consejo y potencia viajes, estudios y contactos internacionales. Los trámites legales o migratorios avanzan de manera favorable. La curiosidad te guía hacia preguntas clave y las respuestas llegarán con naturalidad, abriendo un camino más amplio.
Sagitario
11/23 – 12/20
Esta Luna Llena atrae a alguien que impulsa tu economía, casi como un benefactor oportuno que apuesta por tu crecimiento. Te mueves entre negocios con soltura, encuentras los aliados indicados y diseñas una buena estrategia. Todo converge en un desarrollo favorable de tus recursos.
Capricornio
12/21 – 01/19
La Luna Llena trae a alguien significativo que abre un camino hacia el encuentro y la cercanía. Pareja y amistades te motivan a decidir con firmeza, invitándote a comprometerte. El intercambio amoroso se vuelve protagonista y marca tu presente con señales que iluminan el rumbo.
Acuario
01/20 – 02/18
Esta Luna Llena despierta interés por tu bienestar físico y te impulsa a elegir comidas caseras y simples que desplieguen tu energía. Surgen detalles sobre la importancia de procesar vivencias pasadas para cuidar tu salud. Cada gesto de autocuidado se vuelve una búsqueda interna.
Piscis
02/19 – 03/20
La Luna Llena te encuentra radiante y confiado de tu caudal emocional. Tu creatividad se expande y recibe apoyo de amistades y grupos que valoran tu sensibilidad. Todo lo que haces lleva tu impronta personal, y esa expresión auténtica te abre espacios donde brillas con naturalidad.