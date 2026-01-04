Horóscopo de hoy para Acuario del 4 enero de 2026

Esta Luna Llena despierta interés por tu bienestar físico y te impulsa a elegir comidas caseras y simples que desplieguen tu energía. Surgen detalles sobre la importancia de procesar vivencias pasadas para cuidar tu salud. Cada gesto de autocuidado se vuelve una búsqueda interna.

Horóscopo de amor para Acuario Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Acuario Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.