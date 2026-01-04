Horóscopo de hoy para Capricornio del 4 enero de 2026

La Luna Llena trae a alguien significativo que abre un camino hacia el encuentro y la cercanía. Pareja y amistades te motivan a decidir con firmeza, invitándote a comprometerte. El intercambio amoroso se vuelve protagonista y marca tu presente con señales que iluminan el rumbo.

Horóscopo de amor para Capricornio Sales y te diviertes, realizas actividades especiales que disfrutas al compartir con los demás. Lleva a tu pareja a un viaje y disfrutar el tiempo que están solos. Si eres soltero acepta cualquier invitación y dedícate a socializar. Tienes algunos encuentros excitantes y de coqueteo. Eres capaz de usar esta oportunidad para tocar tierra.

Horóscopo de dinero para Capricornio Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.