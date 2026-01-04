Horóscopo de hoy para Capricornio del 4 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 4 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna Llena trae a alguien significativo que abre un camino hacia el encuentro y la cercanía. Pareja y amistades te motivan a decidir con firmeza, invitándote a comprometerte. El intercambio amoroso se vuelve protagonista y marca tu presente con señales que iluminan el rumbo.
