Horóscopo de hoy para Tauro del 4 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 4 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tus palabras despertarán emoción y atraerán a quienes te escuchan. Tus planes necesitan bases firmes, pero no estás solo: una iniciativa personal te impulsa y la presencia de otras personas vuelve el camino más atractivo. Lo que imaginas hoy irá tomando forma con constancia y tiempo.

Horóscopo de amor para Tauro

Tu relación con tu pareja es prometedora, necesitas el muy necesitado reconocimiento para desarrollar tus ideas imaginativas y concretarlas en planes futuro. Tan pronto como decidas un plan discutirás las posibilidades. Si eres soltero, también tienes muchas ideas que considerar que quisieras compartir con alguien especia.

Horóscopo de dinero para Tauro

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraTauro

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

