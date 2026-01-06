9 productos de Aldi mejores que los de marca, según los clientes

Comprar bien no siempre significa gastar más. Para muchos compradores latinos en Estados Unidos, Aldi se ha convertido en una opción confiable para cuidar el bolsillo sin sacrificar sabor. Sus marcas propias no solo imitan a productos famosos, en varios casos, los superan según la opinión de clientes frecuentes.

A continuación, una lista clara y fácil de identificar nueve productos de Aldi que consumidores aseguran son mejores que las marcas originales.

1. Clancy’s Original Potato Chips

Las papas clásicas de Clancy’s destacan por su textura crujiente y sabor equilibrado. Varios clientes aseguran que superan a Lay’s.

“Estas son mejores que Lay’s, en mi opinión”, escribió un usuario en Reddit.

También recomiendan la versión BBQ por su sabor intenso.

2. Clancy’s Cheese Curls

Para quienes prefieren botanas con queso, esta opción compite directamente con Cheetos.

“Son mucho mejores que los Cheetos normales”, otro usuario de Reddit resaltó su sabor.

Tanto la versión original como la picante reciben elogios constantes.

3. Tuscan Garden Ranch Dressing

Este aderezo ranch se ha ganado fama entre quienes aman las ensaladas y las alitas.

“Ya no puedo ni soportar Hidden Valley”, escribió un cliente.

Otros coinciden en que su sabor es más parecido al de un restaurante.

4. Summit Diet Cola

Aunque Diet Coke tiene seguidores fieles, la versión de Aldi ha sorprendido a más de uno.

“Mi hábito de consumir Coca-Cola Light fue reemplazado por una opción más barata (me atrevo a decir mejor) en la Diet Cola de Aldi”, aseguró Bailey Fink, editor de Allrecipes, tras una prueba de sabor enmascarada.

5. Burman’s Tomato Ketchup

El ketchup suele ser terreno de Heinz. Sin embargo, Burman’s ha ganado adeptos.

“La catsup Burman’s es mejor que Heinz”, afirmó un usuario. Fuente: Reddit. Otros admiten que, aunque cuesta aceptarlo, el sabor los convenció.

6. Benton’s Peanut Butter Filled Cookies

Estas galletas rellenas de mantequilla de maní compiten con las Tagalongs de Girl Scouts.

“No puedo comprarlas porque me como toda la caja de una sentada”, escribió un comprador.

Además, cuestan menos de la mitad y están disponibles todo el año.

7. L’oven Pre-Sliced Plain Bagels

Los bagels de Aldi también entran en la comparación.

Un consumidor explicó que hizo una prueba a ciegas con Thomas. “Casi no pude notar la diferencia. De hecho, me gustan más los de Aldi”.

8. Choceur Peanut Butter Cups

Los amantes del chocolate y la mantequilla de maní tienen un nuevo favorito. “Me gustan mucho más que los Reese’s”, comentó un usuario de Reddit.

Otros destacan que el chocolate es más suave y menos granulado.

9. Benton’s Original Chocolate Sandwich Creme Cookies

La alternativa a las Oreos no se queda atrás. Clientes aseguran que las versiones rellenas y de sabores son superiores.

“Las doble relleno son increíbles”, escribió un comprador.

Incluso las variedades de limón y lima reciben mejores críticas.

Las comparaciones hechas por consumidores nos hacen revalorizar nuestros hábitos de compra y, por lo menos, intentar probar estas recomendaciones de las que confían más que incluso en las marcas propias. Tal vez descubras un mejor producto y con un ahorro incluido.

