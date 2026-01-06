Horóscopo de hoy para Acuario del 6 enero de 2026

Con la Luna transitando por Leo, tu signo complementario, sentirás un fuerte deseo de compartir tu tiempo con otra persona. Si estás en pareja, le darás el lugar de importancia que se merece. Y si estás soltero, alguien carismático captará tu atención con su sola presencia.

Horóscopo de amor para Acuario Pasar tiempo con tu pareja, te permite cementar vínculos del amor ya existentes, generando un factor de calidez positivo. Si eres soltero entiendes intuitivamente como impresionar, haciendo a los demás el foco de atención. Con confianza los haces conscientes de tu encanto y manera atenta que ellos encuentran tan atractiva.

Horóscopo de dinero para Acuario El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.