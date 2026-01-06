window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 6 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 6 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu autoridad y tu don para liderar serán decisivos frente a los desafíos que surjan. Ejerce ese poder con grandeza, apostando a la generosidad antes que a la imposición. El reconocimiento llega como consecuencia natural de tu desempeño. Permítete disfrutarlo y honrar todo lo que construiste.

Horóscopo de amor para Escorpio

Las personas disfrutan de tu compañía y están atraídas por ti. Si estas en una relación evitan seguir una tentación. Permanecer fiel a tu pareja es más importante que que ser el foco de atención de otras personas. Si eres soltero y conoces a alguien nuevo, es incierto si la relación será a largo plazo o solo un coqueteo.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

