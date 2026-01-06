Horóscopo de hoy para Leo del 6 enero de 2026

Con la Luna en tu signo hoy cuentas con un plus, sentirás una mezcla deliciosa de vitalidad y alegría. Tu corazón generoso vibrará con fuerza y esa luz se expandirá hacia todos a tu alrededor. Aprovecha este aire de entusiasmo para lanzar nuevos emprendimientos.

Horóscopo de amor para Leo Te sientes seguro, las personas notan lo capaz que eres, estas claramente iniciando tu nivel de compromiso y estas completamente al tanto de otros sentimientos. Usa esta oportunidad para hacer un nuevo inicio, necesitas cultivar tus relaciones cercanas importantes y liberarte de socios que tu consideran que solo son una carga.

Horóscopo de dinero para Leo Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.