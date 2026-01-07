Horóscopo de hoy para Capricornio del 7 enero de 2026

Un mayor nivel de confianza te ayudará a superar esas inhibiciones que suelen frenarte. Este podría ser un momento en el que ganes una beca de estudio o recibas una propuesta laboral del extranjero. Eso abrirá nuevas puertas y ampliará tu campo de acción.

Horóscopo de amor para Capricornio Te encanta hablar con aquellos que quieres, debido a ciertas responsabilidades que monopolizan mucha parte de tu tiempo, encuentras difícil hacer ese deseo realidad. Si quieres disfrutar tu vida romántica, planea con antelación, invita a alguien especial para una tarde juntos de manera que puedan experimentar una ocasión inolvidable.

Horóscopo de dinero para Capricornio Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.