Horóscopo de hoy para Capricornio del 7 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 7 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Un mayor nivel de confianza te ayudará a superar esas inhibiciones que suelen frenarte. Este podría ser un momento en el que ganes una beca de estudio o recibas una propuesta laboral del extranjero. Eso abrirá nuevas puertas y ampliará tu campo de acción.

Horóscopo de amor para Capricornio

Te encanta hablar con aquellos que quieres, debido a ciertas responsabilidades que monopolizan mucha parte de tu tiempo, encuentras difícil hacer ese deseo realidad. Si quieres disfrutar tu vida romántica, planea con antelación, invita a alguien especial para una tarde juntos de manera que puedan experimentar una ocasión inolvidable.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Harto de solo soñar con el escenario ideal para hacer el amor. Deja que tus pensamientos eróticos más imaginativos tomen el control por un tiempo. Platicalo con tu amante y haz que ese sentimiento demasiado familiar desaparezca. Te sientes más audaz. Las cosas se ven bien para una noche de pasión, acción lujuriosa combinada con tierno amor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

