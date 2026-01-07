Horóscopo de hoy para Capricornio del 7 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 7 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Un mayor nivel de confianza te ayudará a superar esas inhibiciones que suelen frenarte. Este podría ser un momento en el que ganes una beca de estudio o recibas una propuesta laboral del extranjero. Eso abrirá nuevas puertas y ampliará tu campo de acción.
