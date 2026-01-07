window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 7 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 7 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Este será un momento oportuno para establecer acuerdos económicos más convenientes. Muévete con inteligencia para sacar el máximo provecho de tus recursos. Y recuerda: si aumenta tu nivel de trabajo, también debería aumentar tu flujo de ingresos. Mantén esa ecuación presente.

Horóscopo de amor para Leo

Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Leo

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraLeo

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

