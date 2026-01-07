Horóscopo de hoy para Leo del 7 enero de 2026

Este será un momento oportuno para establecer acuerdos económicos más convenientes. Muévete con inteligencia para sacar el máximo provecho de tus recursos. Y recuerda: si aumenta tu nivel de trabajo, también debería aumentar tu flujo de ingresos. Mantén esa ecuación presente.

Horóscopo de amor para Leo Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Leo Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.