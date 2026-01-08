Horóscopo de hoy para Libra del 8 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 8 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El cierre del ciclo lunar te vuelve introspectivo y receptivo. Es un tiempo para entrar en tu refugio interior, revisar lo pendiente y ordenar pensamientos. En ese silencio puede asomar la oportunidad de sanar un capítulo antiguo que aún condiciona tu presente de forma sutil.
