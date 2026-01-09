Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 9 enero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 9 enero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 9 de enero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Las demandas diarias le restan espacio al ocio y cualquier inquietud física podría reflejarse en tensión. Este clima te muestra cómo tus actitudes influyen en tu cuerpo. Haz una pausa consciente y pon tu bienestar, tanto físico como espiritual, en el primer puesto de tus prioridades.
Tauro
04/20 – 05/20
Buscarás dar forma a un ideal afectivo y podrías iniciar un romance inspirador. Aun así, es importante que disfrutes el presente sin anticiparte demasiado. Tus deseos a largo plazo pueden convivir con la gratitud por lo que ya está naciendo. Permítete sentir sin acelerar procesos.
Géminis
05/21 – 06/20
Tu familia recurrirá a ti como figura de sostén, y quizás debas atender sus necesidades mientras cumples con las demandas de tu profesión. Distribuir tu atención no siempre será sencillo, pero tu capacidad de respuesta te ayudará. Encontrar pequeños respiros te permitirá sostener el ritmo.
Cáncer
06/21 – 07/20
La combinación razonamiento e intuición te abre caminos para resolver dudas pendientes. En tus ratos libres, acércate a temas que despiertan tu interés, porque estudiar algo nuevo trae consigo una brújula. Explorar conocimientos mantiene tu mente activa y te ofrece soluciones.
Leo
07/21 – 08/21
Tu foco estará puesto en ordenar tus finanzas: cerrar trámites, ajustar acuerdos y saldar pendientes para recuperar alivio. Si aparece un contrato, revisa cada cláusula con atención y detente en la letra pequeña. Este cuidado te permitirá preparar el terreno para una etapa más estable.
Virgo
08/22 – 09/22
El cometido de asistir a los demás se hará notar y, al decidir, necesitarás evaluar cómo tus pasos impactan en quienes te rodean. Surgirá la necesidad de combinar responsabilidad con entrega. Encontrar ese punto medio te permitirá sostener el ida y vuelta con los demás sin agotarte.
Libra
09/23 – 10/22
Si la rutina te satura, recuerda que cuentas con un espacio interior donde recomponer energía. Puedes delegar algunas tareas, bajar un poco el ritmo y regalarte un respiro. La meditación, incluso unos minutos, puede ayudarte a serenarte y recuperar para continuar el día.
Escorpio
10/23 – 11/22
Comienzas una etapa nueva en tu vida social y laboral. Grupos, amistades y colegas ocuparán el centro de tu atención, invitándote a participar en actividades variadas. Interactuar con personas distintas puede abrir puertas para materializar proyectos que te importan desde hace tiempo.
Sagitario
11/23 – 12/20
Tu profesión exige foco con pasos importantes, pero deberás mantener en orden algunos temas hogareños para trabajar concentrado. Adopta un enfoque práctico, sin descuidar detalles. Una planificación minuciosa que cuente con el aval de tus familiares te permitirá posicionarte.
Capricornio
12/21 – 01/19
Será un buen momento para madurar tu manera de ver el mundo y sumar nuevas herramientas mientras avanzas. Te llamará la atención estudiar, conocer otras culturas y explorar distintas filosofías de vida. Esa búsqueda de crecimiento te cruzará con experiencias que te harán ganar sabiduría.
Acuario
01/20 – 02/18
Buscas mayor estabilidad económica, pero podrías sentir presión o interferencias de socios o financistas. Conviene actuar con cautela y reservar algunas estrategias para proteger tus intereses. Mantenerte analítico te ayudará a dar pasos más ventajosos en estas arenas movedizas.
Piscis
02/19 – 03/20
Tus percepciones afectivas pueden oscilar entre una mirada realista y otra más idealizada. Observa con atención las propuestas ajenas y registra lo que sientes desde un estado neutro. Esta mirada te permitirá distinguir lo que contribuye realmente de aquello que solo es pasajero.