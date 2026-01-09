window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 9 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 9 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Buscas mayor estabilidad económica, pero podrías sentir presión o interferencias de socios o financistas. Conviene actuar con cautela y reservar algunas estrategias para proteger tus intereses. Mantenerte analítico te ayudará a dar pasos más ventajosos en estas arenas movedizas.

Horóscopo de amor para Acuario

Apoyas a otros con problemas personales, con frecuencia vienen a pedir tu consejo. Solo es propio que te mantengas al lado de los que amas. Considera si ellos harían lo mismo por ti y evita la unilateralidad. Solo es cuando hay una toma daca entre ustedes que se puede realmente decir que la relación es realmente buena.

Horóscopo de dinero para Acuario

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

