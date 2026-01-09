window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Cáncer del 9 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 9 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Cáncer

(06/21 – 07/20)

La combinación razonamiento e intuición te abre caminos para resolver dudas pendientes. En tus ratos libres, acércate a temas que despiertan tu interés, porque estudiar algo nuevo trae consigo una brújula. Explorar conocimientos mantiene tu mente activa y te ofrece soluciones.

Horóscopo de amor para Cáncer

Si te sientes agitado o molesto no dejes que estos sentimientos molesten a las personas que más te importan o peor aún que te hagan enemistarte con ellas. Encuentras que aquellos que están cerca de ti te tienen que mostrar una gran cantidad de paciencia. Estas consciente de esto, imagina si tú tuvieras que lidiar con alguien que se portara como lo haces tú.

Horóscopo de dinero para Cáncer

Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.

Horóscopo de sexo paraCáncer

Tienes mucha inventiva con tus juegos amorosos e instintivamente sabes como inflamar la pasión de tu pareja, cualquier sitio donde te sientas como para hacer el amor funcionará y estará bien con tu pareja. Respeta los deseos de tu amante e incluye sus sugerencias, de esta manera puedes elevarlos a niveles de éxtasis increíbles y de placer sensual.

