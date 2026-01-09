Horóscopo de hoy para Capricornio del 9 enero de 2026
Será un buen momento para madurar tu manera de ver el mundo y sumar nuevas herramientas mientras avanzas. Te llamará la atención estudiar, conocer otras culturas y explorar distintas filosofías de vida. Esa búsqueda de crecimiento te cruzará con experiencias que te harán ganar sabiduría.
