Horóscopo de hoy para Escorpio del 9 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 9 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Comienzas una etapa nueva en tu vida social y laboral. Grupos, amistades y colegas ocuparán el centro de tu atención, invitándote a participar en actividades variadas. Interactuar con personas distintas puede abrir puertas para materializar proyectos que te importan desde hace tiempo.

Horóscopo de amor para Escorpio

Permanece abierto a cosas nuevas en tu vida romántica Muchos cambios pueden ser de naturaleza positiva si eres capaz de dejar tus viejo hábitos y renuncias a ellos definitivamente. Si logras esto, al principio te siente abrumado, trata de manejar la transición y encontrarás que eres capaz de disfrutar una nueva forma de existencia con los demás.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

