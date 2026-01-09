Horóscopo de hoy para Leo del 9 enero de 2026

Tu foco estará puesto en ordenar tus finanzas: cerrar trámites, ajustar acuerdos y saldar pendientes para recuperar alivio. Si aparece un contrato, revisa cada cláusula con atención y detente en la letra pequeña. Este cuidado te permitirá preparar el terreno para una etapa más estable.

Horóscopo de amor para Leo Si tienes algún a pequeña diferencia con tu pareja, trata de no ser tan brutalmente honesto, esto puede ser muy doloroso y eventualmente puedes arrepentirte de lo que dijiste. Mejor responde a sus necesidades y adoptar un acercamiento mucho más diplomático y atender la causa de sus preocupaciones más rápido.

Horóscopo de dinero para Leo Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.