Horóscopo de hoy para Leo del 9 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu foco estará puesto en ordenar tus finanzas: cerrar trámites, ajustar acuerdos y saldar pendientes para recuperar alivio. Si aparece un contrato, revisa cada cláusula con atención y detente en la letra pequeña. Este cuidado te permitirá preparar el terreno para una etapa más estable.
