Horóscopo de hoy para Tauro del 9 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 9 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Buscarás dar forma a un ideal afectivo y podrías iniciar un romance inspirador. Aun así, es importante que disfrutes el presente sin anticiparte demasiado. Tus deseos a largo plazo pueden convivir con la gratitud por lo que ya está naciendo. Permítete sentir sin acelerar procesos.

Horóscopo de amor para Tauro

Estas lleno de sentimientos positivos cálidos que te dan el valor de salir a descubrir el mundo, conocer gente y hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Haz el viaje con el que has soñado, tendrás experiencias que recordar el resto de tu vida.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraTauro

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

