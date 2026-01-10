window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 10 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 10 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

La vida se siente como una partida de ajedrez complicada y encontrar la jugada ganadora puede ser un reto. Hoy tienes la oportunidad de bajar el ritmo, relajarte y tomar un descanso estratégico. A veces, pausar es lo que en verdad toca.

Horóscopo de amor para Escorpio

Necesitas aclarar tu vida romántica, trata de manejar esto efectivamente. Busca el dialogo cuando sea posible y trata de comprometerte ante cualquier diferencia de opinión y acepta que los demás pueden tener otra opinión. A veces la reconciliación no es posible y te ves forzado a decidir finalmente de una manera o de la otra.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

