Horóscopo de hoy para Leo del 10 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Aunque surjan diferencias con hermanos, primos o colegas, no descuides la complicidad, el compañerismo y la camaradería. Unas buenas charlas suavizan tensiones y despejan el camino. Dale espacio al otro para explicar su punto de vista y limar asperezas con paciencia.

Horóscopo de amor para Leo

Cualquier compromiso con tu pareja mejora su relación y la hace mucho mejor. Si eres soltero, creas una impresión favorable con cierta persona que muestra un interés inusual en ti, que se nutre de tu aliento. Es buena idea para ti convencer a esta persona especial de tus intenciones románticas.

Horóscopo de dinero para Leo

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

