Horóscopo de hoy para Leo del 10 enero de 2026

Aunque surjan diferencias con hermanos, primos o colegas, no descuides la complicidad, el compañerismo y la camaradería. Unas buenas charlas suavizan tensiones y despejan el camino. Dale espacio al otro para explicar su punto de vista y limar asperezas con paciencia.

Horóscopo de amor para Leo Cualquier compromiso con tu pareja mejora su relación y la hace mucho mejor. Si eres soltero, creas una impresión favorable con cierta persona que muestra un interés inusual en ti, que se nutre de tu aliento. Es buena idea para ti convencer a esta persona especial de tus intenciones románticas.

Horóscopo de dinero para Leo El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.