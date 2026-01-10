window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 10 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 10 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Las influencias planetarias invitan a una mirada retrospectiva antes de avanzar. Es una pausa breve y reflexiva para discernir qué experiencias vale la pena repetir. Si necesitas respirar y contar hasta diez, hazlo: ese gesto simple ordena la mente y las dudas comienzan a disiparse.

Horóscopo de amor para Libra

La estabilidad domina tu vida amorosa y pasiones existentes que pensaste se habían enfriado y reviven fácilmente. Si estas soltero, atraes nuevas personas de manera instantánea y les muestras lo amable que eres. Aun si eres del tipo tímido, es difícil esconder la forma en la que te sientes. Les das la oportunidad a los demás de llegar a conocer tu lado más sensible.

Horóscopo de dinero para Libra

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

