Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 11 enero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 11 enero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 11 de enero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Antes de resolver asuntos de pareja o abrirle la puerta a alguien nuevo, conviene observar si su presencia suma en tu camino y si despierta un afecto real, ese impulso genuino que te invita a integrarlo en tu mundo emocional y compartir proyectos.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu salud pide una nueva mirada, una forma de vivir que te permita sentirte bien en todos los planos, no solo en el físico. Esto implica dejar de actuar para agradar y elegir lo que realmente te armoniza. Cultiva una coherencia diaria que sostenga tu bienestar.
Géminis
05/21 – 06/20
La vida no es solo subsistencia: también estás llamado a disfrutar el presente y dejarte inspirar por la alegría que surge en el instante. Abrirle espacio al amor y a la creatividad te hará bien, siempre que mantengas a raya tus impulsos posesivos.
Cáncer
06/21 – 07/20
Hoy ciertas personas ocupan el centro de tu atención porque compartes proyectos con ellas. Aun así, no dejes a un lado a tu núcleo íntimo: la calidez de tu familia es la que realmente sostiene tu ánimo y te ayuda a recuperar tu sintonía interna.
Leo
07/21 – 08/21
Son días en los que lo práctico, lo material y las tareas cotidianas ocupan casi toda tu energía, incluso cuando estás ayudando a otros. Pero no puedes vivir encadenado a obligaciones. Hoy regálate un respiro: busca una charla ligera o una caminata por un lugar hermoso.
Virgo
08/22 – 09/22
Te gusta proyectar elegancia y una presencia impecable, pero no hace falta vaciar el presupuesto para impresionar ni sostener eventos sociales costosos. Lo importante ahora es aplicar buen criterio y administrar tus recursos con claridad.
Libra
09/23 – 10/22
Estás dándole un lugar enorme a tu familia y a tu hogar, como si levantaras tu propio castillo desde los cimientos, con grandes metas que incluyen a los tuyos. Aun así, no puedes relegarte. Hoy busca una forma sencilla de priorizar aquello que te encanta.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tienes muchos asuntos en mente que necesitas atender, comprender y asimilar para ordenarte: viajes, mudanzas y estudios ocupan tu pensamiento. Hoy te invito a frenar un momento para reflexionar; esa pausa te permitirá aliviar y soltar carga acumulada, recuperando la calma.
Sagitario
11/23 – 12/20
El abanico social se abre y vale la pena salir de los círculos de siempre para conectar con personas con las que puedas hablar de algo más que dinero o estatus. Aunque hoy la cuestión económica pesa, también mereces despejarte, nutrirte del intercambio y acercarte a gente luminosa.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tienes varias iniciativas personales en marcha que te mantienen concentrado y casi en modo “orquesta completa”. Sin embargo, no todo puede seguir tus propios ritmos y parámetros. A veces hace falta buscar acuerdos para avanzar, sobre todo cuando se trata del ámbito laboral.
Acuario
01/20 – 02/18
Estás cerrando varios capítulos a la vez, ya sea en el trabajo, en el amor o en tus vínculos. Sin embargo, hoy aparece una suerte de tregua: una puerta hacia lo nuevo se entreabre para que respires, asomes la cabeza y renueves tu mirada hacia lo que viene.
Piscis
02/19 – 03/20
Tu vida social está en pleno auge, rodeado de amistades que marcan etapas y llenan el corazón de alegría. Aun así, evita ventilar temas íntimos en ese ambiente: hablar de economía, sexualidad o acuerdos privados en lugares públicos puede resultar simplemente fuera de lugar.